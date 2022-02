Trublion des émissions d’Arthur (Les Touristes, District Z, etc.), le comédien de 43 ans - Beur sur la ville avec notre JCVD national - faisait partie des personnalités présentes pour souffler les bougies de Vendredi tout est permis sur TF1.

"Dix ans de VTEP ? On a l’impression que ça fait trente ans, balançait Booder dans la bande-annonce d’Arthur qui parodie la série phénomène de Netflix Squid Game . J’adore ce genre d’émission car c’est l’occasion de faire passer une bonne soirée aux gens", nous confie Mohammed Benyamna de son vrai nom (voir notre vidéo sur dh.be où il dit avoir failli jouer au PSG et qu’il adore le style de notre Lukaku).

Le comédien sera bientôt de retour en Belgique - les 12 et 13 octobre - avec Booder is back (infos sur odlive.be). "J’essaye de ne pas trop faire d’émissions quand même car sinon, ça va saouler les gens de me voir partout tout le temps."

