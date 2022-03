En spectacle, Bun Hay Mean est une tornade de rire, d’improvisation ou les deux en même temps comme lorsque cet ancien SDF termine ses shows par un slam dans la foule. " Ah oui, la belle époque où on pouvait encore se coucher sur le public ", nous confiait celui que l’on surnomme le "Chinois marrant" alors que nous étions en plein pandémie. "Parce qu’avec les masques, on ne pouvait plus faire de slam. C’était plutôt l’islam, on est tous couverts, on n’a pas le droit de se coucher sur les gens et on ne se parle pas. C’était l’islam intégriste ", avait ajouté celui qui sera en spectacle les 1er et 2 octobre, à Bruxelles et à Liège.

Le monde appartient à ceux qui le fabriquent pique donc juste là où il faut !