"Quand on débarque en Belgique, il y a cette dualité entre votre hospitalité charmante et cette envie de repartir aussitôt", plaisante d’emblée celui qui a même investi son show bruxellois en cryptomonnaie (il a créé un NFT à 25 dollars pour la soirée). "On t’accoste en te disant : ‘mais que faites-vous ici ?’ Ben, j’ai un show à Bruxelles. ‘Ah, vous devriez plutôt aller à Bruges.’ (sourire) !”

Initialement prévu le 5 avril 2020, le show sold-out de Trevor Noah à Forest National (il était déjà passé par Anvers il y a quelques années) a ensuite été reporté au 28 mai 2021 en raison de la pandémie. La crise du coronavirus et les mesures prises dans ce contexte ont obligé les organisateurs (Live Comedy) à trouver une nouvelle date, à savoir celle de ce vendredi 20 mai. Un Covid -caricaturé en imitant un vélociraptor- qui a justement bien inspiré la star de l’humour made in USA, relevant subtilement les incohérences entre pays, les théories complotistes où “chacun à son avis sur la question de la protéine Spike” ou encore la difficulté du Lockdown vécu seul ou avec des enfants. “Nous avons eu 21 jours de confinement aux États-Unis et chez vous ?”, lance le célèbre présentateur du Daily Show qui aura fait des vannes durant presque 2 heures non-stop. “3 mois”, “8 mois”, “deux ans”, rétorque un public belge pas toujours raccord sur la réponse. “Chacun le vit à sa façon, deux ans, c’est que vous l’avez sans doute très mal vécu, vous !” Trevor Noah était même au fait de l’actualité belge, évoquant sur scène la décision du Codeco du jour-même. Lequel a décidé la fin du port du masque obligatoire dans les transports en commun.

L’hospitalité belge selon Trevor Noah

La superstar américaine ne s’est pas contentée de dérouler un show millimétré de A à Z (sans première partie) dont sa comparaison hilarante entre un chat et un chien. Entre quelques fans qui le charrient dans la salle (“j’adore vos fossettes”), celui qui avait vanné la gifle de Will Smith au Grammy's Awards a pris le temps de blaguer sur nos gaufres, notre chocolat ou nos “Belgian fries”. “Mais pourquoi votre nourriture est aussi bonne ?, s’interroge-t-il. Mais après avoir regardé votre Histoire, j’ai compris que c’est pour vous faire pardonner de toutes les merdes que vous avez faites (sourire) !”

Trevor Noah n’oublie pas non plus de mentionner nos bons côtés tout en taquinant nos voisins -et leur accent- français. Comme le fait de… parler trois langues dans la même phrase en Belgique. “En France, c’est l’inverse (rire) ! Mais bon, ils ont la langue la plus sexy du monde”. Et de vanner aussi sur cet aspect dit "romantique."

Ses imitations bluffantes des présidents US et… d’Hitler

Outre son imitation de Boris Johnson (avant ou après avoir contracté le Covid) et d’Hitler (lorsqu’il se met à parler en allemand une fois qu'il commande à manger en Allemagne), Trevor Noah -habitué à faire le show au dîner des correspondants de presse à la Maison Blanche- a fait la part belle aux dirigeants américains dans un medley bluffant d’imitation. À commencer par “le vilain le plus cliché du monde, suffit de voir ses cheveux ou d’entendre sa voix”, alias Donald Trump. Sans oublier :John Fitzgerald Kennedy, Bill Clinton, George Bush mais aussi Barack Obama et Joe Biden. Impressionnant. Classe. Et souvent très drôle. “C’était dingue, j’ai rarement autant ri à un show d’humour”, entend-on à la sortie de Forest National, composé d’un public en grande partie néerlandophone. “Ses vannes, comme ses impros sur la Belgique étaient tellement parfaites qu’on se demande s’ils n’étaient pas écrits aussi”, nous glisse un fan. Ou quand une superstar américaine ne snobe tout simplement pas le petit plat pays qu’il est venu visiter. “Merci pour tout votre amour, les gaufres et… le wifi gratuit partout dans la ville !” plaisantait encore Trevor Noah, prenant la pose sur la Grand-Place de Bruxelles, sur son compte Instagram, le lendemain de son show dans la capitale noire, jaune et rouge.