Après seize ans d’antenne sur Virgin Radio, l’animateur qui croule sous les projets de TF1 (Carpool Karaoke, Qui veut gagner des millions, Danse avec les stars, etc.) range son micro.

"Je mets fin au suspens : on s’arrête là et c’est la fin d’une superbe aventure mais aussi d’un cycle, a confié Camille Combal au Parisien. C’est ma décision. Je suis dans ma sixième année de matinale, c’est énorme. On a vécu des trucs de fou et créé un lien dingue avec les auditeurs. Je suis en pleine forme, même en me levant à 5 h 30 depuis six ans. Mais je ne veux pas lasser les gens. Je préfère arrêter au bon moment."