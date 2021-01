Shy'm est devenue maman pour la première fois. La chanteuse a donné naissance à son petit garçon le 22 janvier dernier, fruit de son amour avec un homme dont elle préfére tenir l'identité secrète. L'artiste a voulu partager cet heureux événement avec ses followers. " Enterrés mes peines et chagrins égoïstes. Adieu Futile, nombril, ombre mélancolique. Le 22.01.21 🔒 ...et depuis, les plus belles cernes de ma vie. Neuve, vivante, à toi, Merci", écrit-elle sur Instagram, ce mercredi pendant la nuit, à côté d'une photo en noir et blanc la montrant aux côtés d'une petite main de bébé.

Plusieurs stars ont d'ores et déjà félicité la jeune maman et souhaité la bienvenue au nouveau-né. Parmi eux, Matt Pokora, Arthur, Caroline Receveur, Laurent Maistret ou encore Fauve Hautot.

L'interprète de Femme de couleur a attendu le mois d'octobre dernier pour annoncer sa grossesse. Une période qui coïncidait avec la sortie de Boy, un single au titre évocateur dans lequel elle s'affichait, pour la première fois, avec un ventre arrondi.