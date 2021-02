Le vol s’est déroulé dans l’après-midi et les cambrioleurs ont fait main basse sur des bijoux, des montres, de la maroquinerie de luxe et de l’argent liquide selon Le Parisien. " C’est quelque chose de très traumatisant, très choquan t , a confié Caroline Margeridon dans une vidéo Instagram, accompagnée de sa fille et de son chien Luna. Le matériel, c’est important, c’est quarante ans de vie. Mais on n’est pas malade, la santé c’est le plus important. La vie continue !" Quant à sa fille, Victoire, elle déclare : "Tout ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort."