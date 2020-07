L'influenceuse a dévoilé les premières photos sur Instagram.









Habituée à partager son quotidien avec ses followers, toujours en demande de nouvelles photos, Caroline Receveur s'est bien gardée de leur annoncer et de leur faire suivre son mariage, samedi dernier. C'est, en effet, dans la plus grande discrétion que l'influenceuse et ancienne candidate dea épousé Hugo Philip, le père de son fils Marlon avec qui elle est en couple depuis 4 ans. Les époux ont partagé, chacun sur leur compte respectif, une photo du jour J avec les commentaires "I Said YES" pour Caroline Receveur et "Elle a dit oui" pour Hugo Philip.