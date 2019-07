" Je me rends compte, sincèrement, que les informateurs Didier Reynders et Johan Vande Lanotte, c’est du passe-temps, nous lance Bruno Coppens, humoriste sur les ondes de la RTBF, depuis le Festival Off d’Avignon. Lui et Reynders - le Poulidor de l’Europe - c’est le Muppets Show qui meuble parce qu’on sait qu’il n’y aura rien avant septembre. Le gouvernement des régions attend que le fédéral s’y mette, le fédéral attend de voir ce qu’il y aura comme composants dans le parlement flamand et wallon pour faire une sortie après. Alors je me suis dit : pourquoi ne pas lancer un gouvernement transitoire en exil ?"

(...)