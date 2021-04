Alors que le Comité de concertation (Codeco) de ce mercredi 14 avril n’a offert aucune perspective claire de réouverture de la culture, se limitant à programmer une prochaine réunion ce vendredi 23 avril et à annoncer la mise en place d’expériences-tests, le secteur culturel a décidé de prendre le taureau par les cornes, épuisé et meurtri par des mois de paralysie de ses activités.

Dans le cadre de la cinquième action de #StillStangingForCulture, de nombreux lieux culturels vont reprendre leur programmation interrompue il y a six mois, annonce ce dimanche le mouvement citoyen. " Bravant l’interdiction d’un gouvernement qui a beaucoup trop tiré sur la corde de l’arbitraire, ils vont proposer de multiples activités entre le 30 avril et le 8 mai, dans le respect des protocoles sanitaires ", précise #StillStanding. Cinémas, théâtres, centres culturels et lieux associatifs proposeront ainsi chaque jour des activités culturelles en Belgique : spectacles ; projections, débats, musique, performances… Avec le 1er mai en point d’orgue, fête des travailleurs.

" Ces lieux ouvriront parce qu’ils ne veulent plus attendre que ‘la situation épidémiologique le permette’ . Ils ouvriront comme ils auraient dû être autorisés à le faire depuis des mois : dans le respect des protocoles sanitaires décidés par les pouvoirs publics et qui ont été appliqués en 2020. " Concerts de Quentin Dujardin, occupation de théâtres, ouverture du KVS, "le printemps culturel est enfin arrivé !", promet encore #StillStandingForCulture.