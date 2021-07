Ouvert en 2010, le centre Pompidou-Metz, premier centre décentralisé en France, propose de nombreuses expositions temporaires, de durée variable, de deux à six mois, avec une plus longue - 12 à 18 mois - ce qui permet d’organiser le développement de projets pédagogiques. œuvre d’art totale, en plus d’être un bâtiment parfaitement fonctionnel, il propose aussi bien des arts plastiques de la danse, des projections cinématographiques, de la poésie, des conférences…

À chaque étage, une orientation différente, avec l’ouverture sur la ville, sur la splendide gare et sur le quartier nouveau, et à chaque étage, son exposition.

Sculptures, au premier étage, design avec des structures gonflables, au 2e, sont ainsi au programme.

(...)