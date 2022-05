Ce samedi, de 9 heures à 13 heures, Christian de Paepe a animé la 30e édition des Disques d'or du Télévie. L'action emblématique visant à récolter un maximum d'argent pour la lutte contre le cancer, a été menée avec succès. Multitude, le double disque de platine de platine de Stromae est parti pour la somme de 160.000 euros. Le disque d'or Tour 66 - Stade de France de Johnny Hallyday le suit de près puisqu'il a été vendu à 120.000 euros tandis que Nonante-cinq, le disque de platine d'Angèle, a permis de rassembler 101.800 euros. Et la liste est encore longue. Ce soir, lors de la grande soirée de clôture, le montant récolté lors de l'action sera remis sous forme de chèque aux chercheurs du FNRS.

"Chaque année, c'est le suspens. On espère rassembler un maximum d'argent pour le Télévie. On a souvent droit à beaucoup de surprises", explique Christian de Paepe qui est à chaque fois "impressionné" par la générosité des gens. L'année dernière, le disque d'or de Johnny Hallyday pour son album Rester vivant partait à 251.800 euros. Un record qui avait ému l'ensemble des animateurs présents dans le studio de Bel RTL à ce moment-là.

Christian de Paepe, vous souvenez-vous de la toute première édition des Disques d'or du Télévie?

"Bien sûr. On avait rassemblé moins de 5.000 euros. Pour l'époque, c'était quelque chose. Trente ans plus tard, on est à un total de 5,6 millions d'euros. C'est fantastique."

Qu'est ce qui fait que cette action a encore du succès 30 ans plus tard?

"On a installé les Disques d'or au tout début de Bel RTL. Et, c'est devenu un classique. Ecouter cette émission boostait certaines personnes en début de journée. Ca fait partie des rendez-vous incontournables des fidèles du Télévie."

Savez-vous que deviennent les disques d'or une fois achetés?

"On organise une cérémonie avec un drink lorsque les acheteurs viennent chercher leur disque d'or. Je suis souvent très ému d'entendre les histoires qui se cachent derrière ces achats. Ce sont souvent des fans qui achètent ces disques d'or mais il y a également qui ont un message à passer ou qui veulent faire plaisir à quelqu'un pour une raison particulière. On a déjà pleuré plus d'une fois."

Avez-vous déjà été tenté de participer à la vente aux enchères d'un des disques d'or du Télévie?

"Je n'en ai jamais acheté parce que je suis toujours à l'animation de la vente aux enchères. C'est donc un peu délicat de ce mettre du côté de l'acheteur. Mais, c'est vrai que lorsqu'on voit certaines pièces rares et de collection, on aimerait pouvoir en posséder une."