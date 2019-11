Christian Lacroix anime le paysage de la mode et de la création depuis quelques décennies. De 1987 à 2009, les défilés de sa maison de couture ont ébloui les podiums d’une mode qui oscillait entre réalité et fantaisie poétique. Et puis la maison a fermé ; les ventes ne suivaient plus, la poésie dans les années 2000, c’était devenu plus compliqué à faire acheter.

Qu’à cela ne tienne, Monsieur Christian Lacroix - comme il se fait appeler car "Christian Lacroix" est désormais une marque qui fonctionne avec des licences et dont il n’est plus le directeur artistique - a plus d’un tour dans son sac. Il dessine des costumes pour le théâtre et l’opéra (Falstaff de Verdi, à Lille en mai prochain).

Récemment, il revenait sur le devant de la scène mode, ayant partagé son esprit et ses idées avec le couturier anversois Dries Van Noten ; c’était en septembre dernier, à la Fashion Week Paris.

