"L’humour, ça s’apprend !, assure Nawell Madani, dont le show C’est moi la plus belge sera diffusé durant les fêtes sur RTL-TVi. J’ai vu des gens pas drôles devenir très forts. On peut apprendre des techniques, mais il faut aussi découvrir le clown qu’on a en soi ! Même un introverti avec une voix monocorde va devenir un style humoristique et sa force."

(...)