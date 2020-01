Ce mardi soir, les locaux montois de Classic 21 étaient bondés. En cause, l’inauguration des nouveaux studios de la radio pop/rock de la RTBF dans lesquels des animateurs tels que Raphaël Scaini ou encore Fanny Gillard pourront poser leurs valises dès la semaine prochaine. Après 14 ans, ceux-ci ont été dépoussiérés. "Il était temps !", lance Etienne Dombret, successeur de Marc Ysaye à la tête de Classic 21. "Le studio datait de 2006, date à laquelle on ne parlait pas encore de Facebook, par exemple. C’était une autre ère. On se devait d’adapter le studio à notre époque, en l’équipant des technologies actuelles."

(...)