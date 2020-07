Le finaliste sortant du dernier Koh-Lanta est une personne épanouie dans la vie de tous les jours.

Tout va bien pour Claude ! Malgré sa défaite en finale de Koh Lanta face à Naoil, l'homme de 36 ans profite de sa nouvelle vie avec ses deux enfants et sa femme. Alors qu'il avait appris pendant l'aventure qu'il était papa pour la deuxième fois, il n'avait pas caché son émotion pour RMC: "Ce n’était pas décidé qu’on en fasse un deuxième. Je tombe en larmes, forcément. Apprendre que tu vas être papa à l’autre bout du monde, ça restera un moment mémorable."

Pour la première fois, sa compagne a dévoile un cliché tout en simplicité pour traduire leur bonheur. Sur la photo, on voit les pieds du petit bonhomme de six mois à peine.

© INSTAGRAM



Ce n'est pas la première fois que Claude ou sa compagne dévoile un peu plus de contenu sur sa vie privée. Fin juillet, il avait dévoilé une photo de son fils, de sa femme et de lui même avec comme mention: "Mon plus beau cadeau...et maintenant nous sommes 4. Je vous aime"





Claude n'en finit pas de marquer les espirts. Récemment, son nom était même apparu sur les listes des municipales.