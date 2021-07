Si des habitués comme Michael Dufour (Faites l’amour avec un Belge), les frères Taloche ou encore Bruno Coppens ne sont pas présents cette année en raison de la crise sanitaire (le manque de spectateurs et de professionnels sur place risque de plomber la rentabilité), d’autres Belges se font remarquer dans la Cité des papes.

À commencer par le plus français des humoristes belges : Alex Vizorek. Le chroniqueur de France Inter présente au festival Off d’Avignon son nouveau spectacle Ad Vitam, successeur d’Alex est une œuvre d’art avec lequel il a tourné pendant 10 ans. Le Bruxellois fait salle comble chaque soir, quatre jours à l’avance. "Un festival que j’attendais depuis deux ans", nous avait récemment confié celui qui joue tous les soirs à 20 heures au Théâtre des Béliers et ce, jusqu’au 31 juillet. Lors d’un jour de relâche, l’humoriste s’est même rendu à Royan pour y arbitrer un match de tennis entre Andy Emler et Yvan Cassar. Rien que ça !