Contrairement à la volonté, annoncée mercredi, de maintenir les shows de moins de 1000 personnes, la plupart des salles soutenues par la communauté flamande ont décidé de suspendre purement et simplement leurs activités.

C’est notamment le cas de l’Ancienne Belgique, du KVS et de Flagey à Bruxelles. Mais également le Vooruit de Gand, De Roma à Anvers et Het Depot à Leuven.

Tous mentionnent le 31 mars comme date butoir, sauf Flagey, qui évoque “une durée indéterminée”. La plupart des concerts concernés, sont a priori reportés et non annulés. Par ailleurs, La bibliothèque Muntpunt et le centre culturel Beursschouwburg ferment eux aussi jusqu’à la fin du mois. L’orchestre Brussels Philharmonic et le chœur Vlaams Radiokoor annulent tous leurs concerts jusqu’au 9 avril, dont l’ouverture du festival Klara jeudi soir.

Un peu plus tard dans la journée, le Botanique a, à son tour, suivi le mouvement, en précisant : “Nous travaillons, en ce moment précis, à la re-programmation des 33 concerts qui sont concernés, dans nos salles de l’Orangerie, de la Rotonde et du Witloof bar. Nous tiendrons notre public informé de toutes nouvelles dates pour lesquelles les billets acquis restent valables. Les concerts annulés feront l’objet d’un remboursement automatique.”

Épargnés par les mesures jusqu’ici, même les clubs de musique électronique ont finalement renoncé aux soirées programmées courant mars, ce jeudi. Le Kompass (Gand), le Fuse (Bruxelles) Ampere (Anvers) et d’autres fermeront donc eux aussi leurs portes jusqu’au 31.