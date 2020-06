De ce côté-ci de l’Atlantique, on a parfois l’impression que le Covid-19 est déjà en train de tourner au mauvais souvenir. Mais dans les pays les plus durement touchés pour le moment, comme les États-Unis, la pandémie reste une source de préoccupation très importante. On y voit de nombreuses stars tenter d’user de leur influence pour appeler à la prudence ou à l’aide.

C’est le cas, notamment, de Dwayne Johnson. Ce samedi 27, il animera un concert géant, retransmis en direct partout dans le monde par la télévision et les réseaux sociaux, en faveur d es personnes marginalisées par le coronavirus. "Les citoyens du monde réclament un changement de système, qui apporte la justice à tout le monde, partout, sans se soucier du pays de naissance ou de la couleur de la peau, a-t-il fait savoir par communiqué. Si nous voulons en finir avec le Covid-19, il faut que les leaders du monde engagent les milliards de dollars nécessaires pour délivrer équitablement les tests, les traitements et les vaccins."

Ce concert, intitulé "Global Goal : Unite for Our Future", est soutenu par l’association Global Citizen et la Commission européenne. Il va réunir des personnalités venues aussi bien du monde de la chanson que du cinéma ou du sport : Chloe x Halle, Christine and the Queens, Coldplay, J. Balvin, Jennifer Hudson, Justin Bieber and Quavo, Miley Cyrus, Shakira, Usher, Yemi Alade, Antoni Porowski, Billy Porter, Charlize Theron, Chris Rock, David Beckham, Derrick Johnson, Diane Kruger, Forest Whitaker, Hugh Jackman, Ken Jeong, Kerry Washington, Nikolaj Coster-Waldau, Olivia Colman, Opal Tometi ou Salma Hayek.

L’heure n’a pas été précisée. Le concert est prévu juste après un sommet sur le même thème. Et peut être visionné à l’adresse suivante : https://www.globalcitizen.org/en/connect/globalgoalunite/.