Avec 47,8 millions $ perçus grâce au réseau social, il devance Lionel Messi et Kendall Jenner en 2019.

Les bilans de l’année écoulée donnent parfois le sourire. Mais certains se révèlent carrément déprimants. Comme celui des plus gros gains enregistrés en 2019 par les stars uniquement grâce à Instagram. Pour quelques selfies accompagnés de légendes minimalistes, elles empochent des sommes astronomiques, dignes des gros lots du Lotto ou de l’Euromillions. De quoi rendre bien pâlichonne n’importe quelle fiche de paie obtenue au bout d’un mois de labeur. Et vous dégoûter d’avoir passé autant d’années pour des études supérieures.

Pour toucher le jackpot, mieux vaut être footballeur. Ou ne rien faire dans des émissions de téléréalité. À l’exception de Selena Gomez, qu’on pourrait quand même difficilement qualifier d’actrice la plus marquante de sa génération, le top 10 des plus riches Instagrammeurs de 2019, compilé par le site Buzz Bingo, est exclusivement composé de footballeurs (ou d’ex-stars du ballon) et de la famille Kardashian. Et ça, ça fait très mal.

En tête, on retrouve Cristiano Ronaldo. À 34 ans, alors qu’il toucherait déjà 36,6 millions $ de la Juventus de Turin, il s’est fait 47,8 millions $ supplémentaires en se contentant de publier 49 posts, en partie publicitaires. Une activité très lucrative, qui n’a pas dû beaucoup le fatiguer. La même remarque vaut, mais avec des résultats moindres, pour Lionel Messi, David Beckham, Neymar Jr, Zlatan Ibrahimovic et Ronaldinho. Six joueurs dans les dix premières places : cela en dit long sur l’impact du football à l’heure actuelle.

Mais aussi sur celui de la famille Kardashian. Alors qu’on se demande toujours pourquoi elle est aussi célèbre dans le monde entier (après tout, Kim n’est pas la seule à avoir tourné une sex tape…), elle occupe trois des quatre positions restantes du top 10. Voilà un mystère sur lequel on espère que les historiens du futur ne devront jamais se pencher.

Quoi qu’il en soit, voici ce fameux classement des gains des Instagrammeurs. Sortez les mouchoirs…

Le top 10 des gains sur Instagram

1) Cristiano Ronaldo : 47,8 millions $;

2) Lionel Messi : 23,3 millions $;

3) Kendall Jenner : 15,7 millions $;

4) David Beckham : 10,7 millions $;

5) Selena Gomez : 8 millions $;

6) Neymar Jr : 7,2 millions $;

7) Zlatan Ibrahimovic : 4 millions $;

8) Kylie Jenner : 3,8 millions $;

9) Ronaldinho : 2,8 millions $;

10) Khloe Kardashian : 1,2 million $.