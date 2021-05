Après avoir été réduits au silence ou presque depuis plus d’un an, les secteurs de la culture, du divertissement et des grands événements comme les foires ou les festivals vont enfin pouvoir reprendre. À partir du 9 juin avec de petites jauge et des protocoles très stricts. En plus grand dès le mois d’août. Voici ces secteurs d’activité libérés, délivrés ? Pas vraiment,