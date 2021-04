Dans l’attente des décisions d’un codeco (forcément) crucial, le monde de la culture est suspendu à l’organisation des fameux six événements tests destinés à estimer les "sur-risques" liés à l’organisation de concerts, de spectacles ou de projections. Ses résultats serviront de base aux décisions concernant la réouverture, plus ou moins large, des lieux culturels. C’est dire si l’attente est énorme. Tout comme la pression, pour la société de Louvain-la-Neuve DNAlytics, chargée de la collecte des analyses.

"L’objectif est de fournir nos conclusions avant la fin du printemps (donc avant le 21 juin, ndlr), explique Thibault Helleputte, CEO de DNAlytics. On dispose d’une équipe de cinq à dix personnes pour travailler sur ce projet. La communication est en train de se mettre en place rapidement et le calendrier devrait être fourni dans les prochains jours. Le but est d’aller vite."