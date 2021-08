Se réveiller très tôt le matin pendant toute l’année n’a pas empêché Cyril Detaeye de se retrouver également sur les ondes de VivaCité pendant tout l’été. L’animateur du 8/9 et de C’est vous qui le dites ! n’a, en effet, pas pris de vacances comme la plupart de ses collègues de "haute saison". Pendant tout l’été, les auditeurs l’ont retrouvé au micro du 8/9 et du 8/9 continue, deux émissions qu’il considère comme ses vacances à lui. " Avec Audrey (son épouse, animatrice sur NRJ, NdlR), on adore voyager dans des pays assez lointains. Or, avec le Covid, les grands départs sont assez compliqués. D’un autre côté, la RTBF m’a proposé ces émissions de l’été qui me tentaient bien. Comme l’année dernière, j’ai donc choisi de travailler. Enfin, "travailler" est un bien grand mot puisque je fais ce que j’aime c’est-à-dire la radio, ma passion première."