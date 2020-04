Les "services "comme on les appelle dans le jargon, il les a intégrés à tout juste 26 ans. Celui d’évaluation du monde arabe pour commencer en 1972. Suivront des postes à Beyrouth, Damas ou Bruxelles, celui de chef du bureau des recherches et opérations anti-terroristes de 1980 à 1985 ou encore celui de chef du Service de renseignement de sécurité à la DGSE, au début des années 2000. "J’ai commencé comme indien monoplume et j’ai terminé grand sachem", explique-t-il non sans humour pour dire qu’il a gravi les échelons en commençant par le terrain. "Mais ce n’est pas très courant. En France comme en Belgique, on rentre de deux façons dans les services de renseignement : soit par concours administratif, soit en étant militaire à partir du grade de capitaine. Puis, on est soumis à une carrière qui est entièrement fondée sur les habitudes administratives et la bureaucratie."

