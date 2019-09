"Voir nos décors imaginés il y a un an et demi prendre vie sous nos yeux, c’est magique ! Et le savoir-faire belge nous est précieux", confie David Michel, le producteur de L’Idole des jeunes.

C’est en effet au cœur de nos terres brabançonnes, dans des entrepôts au milieu des champs et des vaches, que les décors du spectacle hommage à Johnny Hallyday se construisent dans le plus grand secret depuis quelques mois. Entre la fabrication d’une passerelle motorisée sur rails qui s’ouvre en trois morceaux pour l’orchestre, la copie du Hot Rod de Johnny ou encore la main articulée (en référence au Zénith de 84) et la tête de mort géante (en référence à sa dernière tournée, Rester Vivant), tous les décors du spectacle sont élaborés en Belgique. Sans oublier les 220 costumes confectionnés dans les ateliers de Franco Dragonne, à La Louvière.

