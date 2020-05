Le secteur culturel espère que cette action coup de poing baptisée "Your culture, Our future" permettra "une réelle prise de conscience de la part du Gouvernement concernant la gravité de la situation"

Dans une salle de concert vide et sans vie, Kody, Vincent Taloche, Typh Barrow et de nombreux professionnels qui touchent à la culture (techniciens, promoteurs, chorégraphes, etc.) ont mené une action masquée cet après-midi du côté de Forest National. Et ils en ont fait un clip coup de poing. Objectif? "Eviter que cet évènement ne soit la dernière manifestation culturelle de notre pays, glisse le communiqué. Le secteur culturel espère que cette action permettra une réelle prise de conscience de la part du Gouvernement concernant la gravité de la situation et aboutira à un dialogue concret avec les pouvoirs politiques compétents."

Le manisfeste "Your culture, our future", signé par plus de 12 000 personnes gravitant dans le secteur (dont Angèle, Roméo Elvis, Joachim Lafosse, Alice on the Roof, Charlie Dupont, BJ Scott, Alexandre Bouglione, Sandra Kim, Thomas Gunzig, Pablo Andrès, An Pierlé, Bernard Yerlès, Saule, Alain Soreil, Girls in Hawaii, Alain Leempoel, Puggy, Jaco Van Dormael, Carlos Vaquera, Plastic Bertrand, Sandra Zidani, Marie Warnant, Philippe Résimont, Mustii, Pierre Theunis, Grandgeorge, Veronique Gallo, Montevideo, Philippe Soreil, Alex Germys, Fanny Ruwet, etc.) est à lire ici.