Avec près de 10 millions de followers sur ses comptes Tiktok et un million sur Instagram, Davidy est un poids lourd, très lourd même, de la communauté des influenceurs en Belgique. Et sa notoriété sur les réseaux, il la met au service d’une cause ce dimanche : la planète. "Heureusement et malheureusement, ce sont un peu les réseaux sociaux qui, aujourd’hui, prennent le dessus des médias télévisés, confesse David Rodriguez de son vrai nom, 26 ans, qui participe au grand ramassage des déchets lancé par l’asbl Clean Walker de Mael Gerday (plus de 200 inscrits) en ce dimanche sans voiture à Bruxelles. Il s’agit pour l’association à contribuer à embellir le centre de Bruxelles. Cette année l’opération se concentre sur les alentours de la place Sainte-Catherine. Davidy ne sera pas le seul à donner un coup de main. Sont annoncés Alex germys, Konoba, Alice (finaliste de The Voice 9 et bien d’autres. "Il est important de montrer que, bien qu’on fasse des vidéos, on pense aussi à la planète."

L’année dernière, l’action avait permis de ramasser plus de 30.000 mégots de cigarettes et plus de 400 kg de déchets. "Il est temps de s’aider à rester en vie en cette période où la planète ne va pas bien, indique la star belge de Tiktok. Cet événement devrait même avoir lieu au moins une fois par mois afin de mobiliser et sensibiliser les jeunes au zéro déchets, au recyclage et montrer que des gestes simples peuvent changer les mentalités et le bien-être de notre planète."

Davidy, qui se destinait initialement à la criminologie avant de faire fureur sur Tiktok n’entend pas se contenter de ses vidéos. Il foulera aussi bientôt la scène. Ce sera lors du gala spécial du Voo Rire Festival. Pour l’occasion, il rassemblera plusieurs tiktokeurs, dont Nicolas Lacroix à la présentation, dans un show inédit: Du smartphone à la scène. ""On commence par ça et puis on verra. J’aimerais tellement faire du stand up, voir les gens rire en vrai… Ou peut-être pas (rire) !"

Celui qui partagera la scène avec Dylhan Fat (1,7 million de followers sur Tiktok) et Dylan Saussez (600000 followers) notamment appréhende un peu cette soirée du 21 octobre au Forum de Liège. "Je suis excité mais me mettre devant 1000 personnes… Rire par téléphone, c’est bien mais s’ils ne le font pas devant moi, je vais m’évanouir sur place et il n’y aura plus de spectacle (rire) !"