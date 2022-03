Dans plusieurs sketches, les blagues sur les Asiates fusent. Bun Hay Mean nous explique comment il les vit.

"Michel Leeb a pu exprimer tout cela car c’est un comique des années 80, époque où on s’en battait les cou***es, seul l’argent comptait. L’homme blanc en condescendance absolue de possédant", déplore Bun Hay Mean au sujet des sketches du Chinois de Michel Leeb, taxés de racisme. Tout comme ceux de Gad Elmaleh et Kev Adams.