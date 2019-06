L'acteur américain Max Wright, un des protagonistes de la série populaire des années 80 Alf, est décédé mercredi à son domicile d'Hermosa Beach (Los Angeles) à l'âge de 75 ans, annonce jeudi le site TMZ. Il souffrait d'un cancer depuis plusieurs années.

Dans cette série, Max Wright, interprétait le rôle de Willy Tanner, le père d'une famille dont le quotidien est chamboulé par l'arrivée d'un gentil extraterrestre poilu.

Outre sa participation à quatre saisons et 103 épisodes de Alf de 1986 à 1990, on a également vu Max Wright dans "Buffalo Bill", "Cheers", "Misfits of Science", "Dudley" ou encore "The Norm Show".

Il a aussi joué dans des long-métrages, "All That Jazz", "Reds", "The Sting II", "Soul Man" ou "The Shadow", notamment.