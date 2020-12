YouTube vient de dévoiler la liste des vidéos les plus visionnées en Belgique en 2020. Et c'est le DJ flamand Regi avec son remake du tube " Kom Wat Dichterbij " de Gene Thomas qui détient la palme d'or. Il avait réalisé cette musique pour l'émission "Liefde voor Muziek" (Amour pour la musique) diffusée sur la chaîne flamande VTM.

A la deuxième position, on retrouve la vidéo d'un certain M. Tfue. Un Américain qui réalise des constructions en se servant uniquement d'outils primitifs. Et c'est sa vidéo "60 Days Build Millionaire Underground Swimming Pool House", dans laquelle il a réussi à créer une piscine souterraine en 60 jours, qui est la seconde vidéo la plus visionnée en Belgique en 2020.

En troisième position, nous retrouvons le vidéaste français Greg Guillotin qui a réussi à faire sensation avec sa vidéo "Le Pire Stagiaire : Le rappeur", dans laquelle il met en scène JNR. Dans la suite du top 10, on retrouve également les noms de célèbres youtubeurs, comme Squeezie avec sa vidéo "J’achèèète !!" ou Cyprien et son clip "Le CLASH des applications".

Et pour ce qui est de la catégorie musicale, c'est le rap français qui a été mis à l'honneur, puisque c'est le groupe formé par SCH, Kofs, Jul, Naps et Soso Maness qui a connu le plus grand succès avec le clip "Bande organisée". Wejdene et Imen Es sont elles aussi reprises dans le top 10 du classement des clips musicaux.

Retrouvez le classement complet ci-dessous:

Top 10 des vidéos les plus tendance (classement général)

1) Regi ft. Jake Reese & OT - 'Kom Wat Dichterbij' | Liefde voor Muziek (VTM)

2) 60 Days Build Millionaire Underground Swimming Pool House (Mr. Tfue)

3) Le Pire Stagiaire : Le rappeur (Greg Guillotin)

4) Juju Fitcats - Clash Tibo Inshape (Juju Fitcats)

5) Het QUARANTAINE Lied (Celine & Michiel)

6) #LikeMe | Seizoen 2 | Zij is van mij (Ketnet)

7) België | Zondag met Lubach (vpro zondag met lubach)

8) Paul Mirabel - Je me suis fait racketter (Montreux Comedy)

9) Le CLASH des applications (Cyprien)

10) J’achèèète !! (SQUEEZIE)