"Préparons-nous au pire et espérons le meilleur ", tel est le slogan de la Maison Renard, dont son directeur Bertrand Renard s’est spécialisé dans la construction de bunkers écologiques.

" Un vendeur est souvent un bon copain, un gars super sympa et c’est pour ça qu’on lui achète son produit, analyse le comédien Alexandre Dewez, qui incarne ce fameux chef d’entreprise barré. "Eh bien Bertrand, c’est pareil. On achèterait bien sa BAD (base autonome durable) car on passe un bon moment avec lui. Mais il nous vend quand même la catastrophe !" Ou quand un personnage de fiction rejoint la réalité de cette crise sanitaire. En effet, ce projet est né avant le Covid suite à un spectacle créé en mars 2019, au Théâtre Royal de Namur. Le show Maison Renard a même reçu le "Label d’utilité publique" de la Commission communautaire française (Cocof) pour l’année 2020. Mais comme les 60 représentations prévues à Bruxelles, en Wallonie et en France ont été annulées, Alexandre Dewez a décidé de reconstruire le fameux bunker écologique de son personnage dans un studio photo de Bruxelles. Objectif ? Proposer un courrier des lecteurs, chaque semaine et filmé par une sorte de caméra de surveillance depuis sa BAD, sur sa chaîne YouTube ou Facebook et répondre ainsi à toutes les inquiétudes de la population.

Le créneau de Bertrand Renard, c’est de vendre la catastrophe ?