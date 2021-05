En Belgique, même son de cloche. Comme certaines anciennes Miss nous le confiaient dans une interview, l’écharpe n’a pas toujours été facile à porter. "On doit souvent se battre contre les clichés et prouver que l’on n’est pas juste une belle plante. Persuader les gens que l’on est autre chose qu’une Miss demande beaucoup de travail", explique Alizée Poulicek, couronnée en 2008. De son côté, Véronique De Kock, Miss Belgique 1995, avoue avoir souffert de l’étiquette ‘Sois belle et tais-toi !’ "Je me souviens que lorsque les gens me voyaient faire des présentations lors d’événements, ils me disaient ‘Oh, mais tu sais faire tout ça ! ?’ J’ai vraiment dû travailler pour m’en éloigner", dit-elle. "Pour moi, ça a été un beau tremplin, je ne cracherai jamais dans la soupe. Mais, c’est clair que pour s’en sortir, il faut de la personnalité afin de montrer que l’on n’est pas débile !", déclare enfin Sandrine Corman, Miss Belgique 1997.