Votre enfant a fait le tour des jeux de société, programmes télé, bricolages et autres activités possibles pendant le confinement ? Pensez aux podcasts !

Pour les intéresser à l'art

Oui, il est désormais possible de passer une journée au musée sans que notre popotin quitte le canapé installé au milieu de notre salon. Comme pour les adultes qui ont accès à des visites guidées pendant le confinement, les enfants de 6 à 12 ans peuvent, de leur côté, voyager au cœur des tableaux du musée d’Orsay grâce à des promenades imaginées par Béatrice Fontanel. Une autre façon de vivre une exposition qui vaut la peine que l’on s’y attarde. Pour sa part, le site La radio des enfants propose aux plus jeunes de suivre la webradio Bloom, vivier d’histoires à destination des 4 à 14 ans et d’émissions dédiées à l’art en général.

Pour rêver

La RTBF vient de lancer, sur sa plateforme Auvio, une série de dix podcasts à destination des enfants de 8 à 10 ans : Les podcasts de Rocky. C’est sur un ton décomplexé et irrévérencieux que Rocky, peluche star de Rocky et Lily, raconte des récits modernes et inspirants pour les oreilles des petits. Ces derniers se retrouveront un jour dans l’espace, l’autre à l’époque des châteaux forts ou encore en pleine jungle grâce aux histoires auxquelles plusieurs auteurs et humoristes belges tels que Fanny Ruwet, Julien Vargas, Charlotte Bellière ou encore Ben Dessy ont prêté leur voix.

Pour bien dormir

Le podcast Une histoire et… Oli ! porte bien son nom. Votre enfant a du mal à trouver le sommeil ? France Inter a concocté une série d’histoires originales racontées par plusieurs célébrités. Parmi elles, Antoine de Caunes, Leila Slimani, Katherine Pancol, Alex Vizorek ou encore Omar Sy et Eric-

Emmanuel Schmitt, pour ne citer qu’eux. Celles-ci apaiseront les 5 à 7 ans et les aideront à trouver les bras de Morphée en un clic.

Pour apprendre en s'amusant

À côté de la matière laissée par les professeurs pendant cette période de confinement, les enfants à partir de 8 ans pourront écouter les podcasts du site Souffleur de rêves . Celui-ci propose des histoires audio éducatives sur différents thèmes pour les accompagner dans leur développement. Le site Choses à savoir a, de son côté, mis en ligne une série de plusieurs podcasts de culture générale destinés aux enfants de 7 à 12 ans. Intitulés Petits curieux , ceux-ci répondent aux questions que les enfants pourraient se poser telles que "Pourquoi les sumos sont-ils gros ?" ou encore "Qu’est-ce qu’un trou noir ?".

Des classiques à imprimer

Certes, il faut avoir chez soi une bonne imprimante (couleur de préférence) mais si vous êtes équipés, ce qui suit est une bonne nouvelle : l’éditeur et distributeur de jeux Asmodee a décidé de proposer gratuitement des jeux "print and play" à télécharger chez soi. Histoire de jouer en famille et de combler les longues heures qui s’offrent désormais à nous. Six jeux emblématiques sont disponibles de Dobble au jeu d’énigmes sur le thème de l’escape room, Unlock !

L’objectif ? " Vivre une variété d’expériences compétitives et coopératives, encourageant les amis et l’ensemble des membres de la famille à participer à des jeux imaginatifs, stratégiques et de réflexion, à conserver du lien social, tout en restant en sécurité chez soi. "

De légères modifications ont été apportées à certains jeux afin de simplifier les processus d’impression et d’utilisation. Outre les deux jeux déjà cités, on y trouve également Combo Color, Cortex Challenge, Dixit et Timeline Classic.

L’ensemble des jeux à télécharger est disponible à l’adresse suivante http://print-and-play.asmodee.fun

Bon amusement !