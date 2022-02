Au cœur d’une polémique depuis bientôt deux semaines, Joe Rogan, podcasteur star de Spotify, a fait le ménage ce week-end. Une septantaine de ses podcasts a disparu de la plateforme a constaté le New York Times. Et l’intéressé s’est fendu d’une vidéo sur Instagram dans laquelle il présente ses excuses pour les propos racistes qu’il a tenus depuis 12 ans dans certains de ses enregistrements.

L’affaire est presque passée inaperçue tant les projecteurs étaient braqués sur Neil Young dénonçant la désinformation propagée par l’intéressé à propos de la pandémie. Pourtant, la chanteuse et podcasteuse India Arie avait compilé dans une vidéo un nombre conséquent d’interventions dans lesquelles Joe Rogan fait usage du mot “nègre” ("N-Word" tel que le terme est désigné dans la presse anglo-saxonne), une injure à caractère raciale.

Le podcasteur a demandé pardon pour l’utilisation de cette expression. “C’est la chose pour laquelle j’ai le plus honte et de regrets à parler en public”, a-t-il fait savoir. Chantre de la liberté d’expression totale, il s’est défendu d’être raciste mais il a fait son mea culpa jugeant qu’il n’existe pas une seule situation dans laquelle une personne blanche peut se permettre d’utiliser ce mot. “Je ne peux pas retourner en arrière et modifier ce que j’ai dit… Mais j’espère vraiment que cela a appris à beaucoup de monde à quel point ce mot est une insulte, venant de la bouche d’un homme blanc.” Il précise que même si ses propos sont repris hors de leur contexte, réunis comme ils l'ont été dans la vidéo d'India Arie, ils paraissent aujourd'hui horriles, y compris pour lui.

Selon une étude dévoilée ce week-end par Variety, 19 % des utilisateurs de Spotify ont indiqué avoir résilié leur abonnement ou être sur le point de le faire. Ils sont presque autant à être prêts à franchir le pas si des artistes supplémentaires venaient à retirer leurs titres de la plateforme. En revanche, toujours d’après cette étude réalisée par Forrester Research, 54 % des utilisateurs de Spotify n’ont pas l’intention de tourner le dos au leader du streaming musical.