Les Disneyphiles, Marvelologues, fans de Stars Wars et autres inconditionnels des dessins animés ont tout intérêt à sérieusement dégager leur agenda dans les prochaines semaines. Rien que le clip de présentation du catalogue de Disney + dure déjà trois heures et vingt minutes ! Et il a été accompagné de 630 tweets estampillés de grandes oreilles rondes. En fait, un "gazouilli" par programme disponible lors du lancement de la plateforme de streaming, le 12 novembre aux USA (elle est déjà en test gratuit chez nos voisins hollandais).

Rassurez-vous, nous n’allons pas détailler les 500 longs métrages et 7 500 épisodes de séries annoncés. Des plus iconiques dessins animés (à commencer par) à une bonne partie des blockbusters de la Fox (les X-Men sont de la partie) en passant par le récent, tous les classiques sont de la fête. (...)