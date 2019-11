Disney+, la nouvelle plateforme de streaming vidéo de Disney, a connu des problèmes techniques à son lancement mardi aux Etats-Unis et au Canada, plusieurs utilisateurs affirmant avoir rencontré des difficultés pour accéder à leur compte.

Des captures d'écran publiées sur Twitter et d'autres réseaux sociaux montrent le message "Impossible de se connecter à Disney+", accompagné d'une image du film d'animation "Les Mondes de Ralph" et d'une invitation à réessayer la connexion.

"La demande des consommateurs pour Disney+ a dépassé nos grandes attentes. Nous sommes heureux de cette réaction incroyable et travaillons pour résoudre rapidement le problème en cours", a indiqué un porte-parole de Disney. Selon le site Downdetector, qui permet aux utilisateurs de faire état d'erreurs sur des applications et des sites Internet, près de 8.000 signalements ont été faits aux alentours de 15H00 heure belge.

Les problèmes touchent principalement la côte Est des Etats-Unis et la Californie.

Disney+ est disponible depuis mardi à partir de 6,99 dollars par mois, un prix largement inférieur à celui de son concurrent Netflix, et propose un impressionnant catalogue, avec les films de "Star Wars", Pixar et Marvel. Pour 12,99 dollars, les abonnés à l'ancienne plateforme D23 ont en plus accès à Hulu et ESPN+ (sports).

Le groupe espère attirer entre 60 et 90 millions d'abonnés d'ici 2024.