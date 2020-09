Outre The Mandalorian, véritable exclusivité Disney +, les abonnés auront accès à plusieurs séries qui avaient disparu du petit écran depuis longtemps. Ils pourront ainsi retrouver Hilary Duff à ses débuts dans Lizzie McGuire ou encore Miley Cyrus quand elle n’était encore que la douce et marrante Hannah Montana. Plus récents, High School Musical et Violetta font également partie du catalogue.



Niveau dessins-animés, on retrouve Théodore et ses camarades dans La cour de récré, La bande à Picsou ou encore ... Les Simpson !



On l’aura compris, Disney joue, dans un premier temps, la carte de ses valeurs sûres. Mais est-ce que son catalogue fera le poids face aux nouveautés des Netflix et compagnie ? La réponse d’ici quelques semaines ...

Avec Disney +, ce sont des milliers de films et de séries qui débarquent ce mardi. Une mine d’or pour les abonnés et surtout pour les plus nostalgiques d’entre eux qui ne sauront plus où donner de la tête avec les nombreux classiques que la plateforme propose.