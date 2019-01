Durant les vacances de carnaval, la troupe Disney On Ice débarquera en Belgique pour présenter son tout nouveau spectacle que nous avons eu l’occasion de découvrir en primeur au Zénith de Lille, en novembre dernier. Du 20 au 24 février, une cinquantaine de patineurs et de patineuses provenant des quatre coins du globe se produiront pour sept représentations dans l’arène glacée de Forest National.

Crois en tes rêves, voilà le message porté par cette nouvelle superproduction américaine mettant en scène quelques-uns des personnages les plus emblématiques du monde magique de Disney. À commencer bien sûr par Mickey Mouse - la plus célèbre des souris fête cette année son 90e anniversaire - ainsi que par beaucoup d’autres héros et héroïnes qui font le bonheur des 7 à 77 ans depuis tant de générations. Citons Aladdin et Jasmine, la Belle et la Bête, Cendrillon, Raiponce mais aussi la Reine des Neiges, sa sœur Anna et leur ami Olaf pour un voyage féérique à Arendelle, la Belle au Bois Dormant, sans oublier la Petite Sirène accompagnée du fidèle Sébastien.

Pour la toute première fois en Europe, Vaiana et le demi-dieu Maui feront également leur apparition sur la patinoire forestoise. "Cela fait bientôt 30 ans que Disney On Ice passe lors de chacune de ses tournées par la Belgique qui constitue un passage obligé. Actuellement, neuf spectacles différents tournent simultanément un peu partout dans le monde", confie Joshua Rothschild, producteur de celui que Forest National accueillera d’ici quelques semaines.

D’une durée de 2h, le spectacle Crois en tes rêves, entrecoupé d’un entracte, s’apparente à un somptueux tableau en huit séquences parfaitement synchronisées qui s’enchaînent à un rythme effréné, immortalisant à travers des chorégraphies et des acrobaties plus spectaculaires les unes que les autres les aventures des princes et des princesses sortis de l’imagination des studios Disney.

Outre le très haut niveau de performance technique des patineurs, les costumes et les décors font de ce spectacle familial agrémenté d’effets spéciaux, comme seul Disney est capable d’en créer, un émerveillement permanent. "Afin d’apporter un vent de nouveauté, certains numéros du précédent spectacle ont été totalement retravaillés. Nous avons encore renforcé la dimension interactive de manière à donner envie au public de se lever de sa chaise pour danser et fredonner des chansons aussi célèbres que les personnages auxquels celles-ci sont étroitement associées", ajoute Joshua Rothschild.

Infos pratiques

Après avoir inauguré sa nouvelle tournée au Royaume-Uni et en France, avant de poursuivre par quelques dates en Amérique centrale et du sud, Disney On Ice et son spectacle Crois en tes rêves investira Forest National durant les vacances de carnaval. Sept représentations sont programmées dans la salle bruxelloise. Voici les jours et heures des séances :

mercredi 20 février (15 h),

vendredi 22 février (19 h),

samedi 23 février (10 h 30 - 14 h 30 - 18 h)

dimanche 24 février (10 h 30 - 14 h 30).

Les places sont d’ores et déjà en vente sur www.disneyonice.com, www.forest-national.be et www.gracialive.be mais également à la Fnac ainsi qu’aux points de vente habituels. Prix des tickets : 33, 39 et 45 €. Infos au 070/345345

Il patine comme un prince

Originaire du Québec et plus précisément de Mont-Joli, jolie petite ville de 6 200 âmes située dans la région touristique de Gaspésie, Marc-Antoine Laporte est un habitué de la troupe Disney On Ice avec laquelle il se produit maintenant depuis déjà plusieurs années. Dans ce fabuleux nouveau spectacle que le public belge pourra découvrir le mois prochain, à Bruxelles, ce jeune et sympathique patineur expérimenté joue le rôle du prince Philippe dans le conte de La Belle au Bois Dormant, des frères Grimm. Sur la glace, il doit affronter un terrifiant dragon crachant du feu avant de pouvoir accéder à la tour où repose la princesse Aurore, qu’un doux baiser princier (sur la bouche) parviendra à arracher d’un profond sommeil. "Comme tout bon Canadien, j’ai appris à patiner tout petit afin de devenir joueur de hockey, avant de bifurquer vers le patinage artistique", confie Marc-Antoine Laporte. Notre interlocuteur connaît bien notre pays et son chaleureux public puisque voici trois ans, lors d’une précédente tournée ayant fait escale chez nous, il incarnait un autre personnage dans La Reine des Neiges. " Derrière chaque histoire de Disney se cachent des valeurs morales tout à fait respectables. Comme son titre l’indique, ce nouveau spectacle encourage les enfants à croire en leurs rêves tout en les invitant à persévérer et à ne jamais abandonner, même quand tout semble aller mal. "