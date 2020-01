Une adaptation live du dessin animé et une série sont en préparation.

Le garçon qui ne voulait pas grandir n’est manifestement pas opposé à l’idée de revenir. Rien qu’en 2020, il a en effet accepté de reprendre par deux fois son envol.

Tout d’abord, dans une adaptation live du dessin animé de 1953, réservée exclusivement à la plateforme de streaming Disney +. En soi, rien d’étonnant : le studio aux grandes oreilles rondes a déjà réservé le même sort à La Belle et le Clochard. Mais le titre de cette adaptation, Peter Pan and Wendy, annonce quelques changements. Il correspond à l’intitulé du roman publié par J.M. Barrie en 1911, dans lequel le garnement était décrit comme "égoïste", "provocateur" et, surtout, "plus méprisant que jamais" face à Wendy. Selon l’éditrice du manuscrit, "Barrie n’avait pas peur de s’aventurer dans des endroits très noirs. Il essayait aussi de montrer que les enfants peuvent être féroces."

La présence de la jeune fille dans le titre pourrait aussi coller à la volonté d’Hollywood de mieux mettre les héroïnes en valeur. On en saura plus rapidement : le tournage doit se dérouler d’avril à août.

The League of Pan

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, la chaîne SyFy a annoncé le développement de The League of Pan, une série au concept original. Après dix ans d’absence, Wendy et quelques enfants perdus doivent retourner dans le Pays imaginaire pour le sauver d’une menace magique et démoniaque. Un retour qui va raviver quelques vieilles rancœurs et mettre en lumière quelques secrets personnels enfouis dans le passé. Cela semble prometteur. Mais aucune date de programmation n’a encore été avancée. Patience, donc.