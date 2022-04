Attention à vos zygomatiques ! Après avoir fêté ses 40 ans en pleine pandémie, le Festival international du rire de Rochefort (FIRR) a annoncé sa nouvelle édition. Elle se déroulera sous les rayons de soleil du mois de mai.

Outre un Carrefour BD, des concerts en plein air et le rendez-vous des confréries comme celle des Damoiselles de Rochefort (ça ne s’invente pas !), le festival fera surtout la part belle au drapeau belge cette année. À commencer par une création locale du FIRR : Rochefort fait chanter l’humour, sous la baguette comico-musicale de Pierre Theunis et Betty La Ferrara, accompagnés notamment de Vincent Taloche, Didier Boclinville ou encore Renaud Rutten et Elliot. Sont aussi annoncées des soirées consacrées à Alex Vizorek avec son nouveau Ad Vitam (nommé aux Molières), Pablo Andres, Guillermo Guiz, Isabelle Hauben du Grand Cactus (en trio avec Manon Lepomme et Isabelle Innocente) ou encore la ventriloque franco-belge Le Cas Pucine révélée par le FIRR et La France a un incroyable talent.

Il y aura aussi le duo déjanté Pierre Aucaigne (le culte Momo) et Vincent Kohler avec leur Coming out, les stars françaises Florent Peyre (vu chez Arthur), Gérémy Crédeville, lauréat du Grand Prix du Rire en 2013 (et ex-candidat de Danse avec les stars) ainsi que le Jim Carrey français, alias Jovany, triple lauréat du Tremplin du rire en 2017.

Deux Belges au Tremplin du rire 2022

La dernière semaine du festival sera, comme à son habitude, dédiée à la découverte des nouvelles pépites de l’humour. Six artistes émergents venus des quatre coins de la francophonie concourront face à un jury composé de professionnels : les Belges Carole Matagne (auteur de la série Une semaine sur deux) et Gaëtan Delferière (gagnant du Next Prince of Comedy à Bruxelles et du festival Plougastel en Bretagne), les Français Sofia Belabbes (qui voit la vie en XXL), William Pilet (touche-à-tout) et Tristan Lucas (chroniqueur sur Rire et Chansons) ou encore du Suisse Nadim Kayne (gagnant du concours Mon Premier Montreux en 2018). Verdict entre le 25 et 27 mai.