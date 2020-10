Après Paris, Londres et Rome, ce théâtre en extérieur immersif débarque dans notre capitale jusqu’au 8 novembre. Avec la rue pour scène, des écouteurs (ou casque) pour le son et son smartphone pour être synchronisé avec les deux comédiens qui déambulent dans un espace Covidfriendly afin de leur faire partager un moment unique. Bienvenue dans le théâtre de rue 2.0, avec ou sans masque, au temps de la distanciation sociale. Et où le spectateur devient lui-même figurant à son insu de la pièce qui se joue devant lui. "On avait aussi envie de montrer qu’on pouvait suivre un spectacle, sans les masques, en rue et avec 1,50 m de distance", nous glisse un membre de l’équipe de Tobiarts productions.