Même si novembre débute à peine, on peut déjà dire que l'actualité de cette année aura été exceptionnelle à plus d'un titre : la crise du Covid a plongé la planète dans un confinement sans précédent, Donald Trump a bataillé pour décrocher un second mandat à la Maison-Blanche, la politique belge a connu des rebondissements quasiment dignes de la série House of Cards... En 2020, duBus, le caricaturiste de La Libre, de La DH et de Soimag, a donc pu s'en donner à cœur joie. A l'occasion de la sortie de son dernier album, "Le monde d'après" (éd. Renaissance du Livre), nous avons recueilli ses impressions. Interview.