Chaque année, le Press Cartoon récompense les meilleurs dessins de presse publiés en Belgique. Cette année, le premier prix a récompensé O-Sekoer, alias Luc Descheemaeker, pour deux dessins diffusés sur Facebook en janvier et en mai 2020.

Le deuxième prix a été attribué à Karl pour un dessin paru dans Focus Knack à l’occasion du cinquième anniversaire de l’attentat contre Charlie Hebdo.

Et sur la troisième marche du podium est monté Dubus pour un dessin paru dans la DH mettant en scène Charles Michel, président du Conseil européen, et Ursula von der Leyen, à la tête de la Commission européenne, face à un bateau de migrants implorant de l’aide avec cette phrase terrible : “Désolé… Je ne peux pas vous serrer la main”.

© Dubus

Contacté alors qu’il allait plancher sur son dessin à paraître samedi dans la DH, Dubus s’est dit content d’être ainsi mis à l’honneur. “Ça fait toujours plaisir. Ce n’est pas le but de ma vie mais c’est gratifiant. Je suis assez content de ce dessin. Il est cruel mais il est très efficace. Ça montre l’impuissance de l’Europe, avec en plus le petit fond de pandémie. Objectivement, c’est un bon dessin de presse.”

Quand vous l’avez fait, vous êtes tout de suite rendu compte que c’était le bon ?

“Non, pas du tout. Je ne me dis jamais que j’ai fait un super bon dessin. Au contraire, il faut qu’un peu de temps passe. Après presque un an, il tient toujours le coup. C’est rare des dessins comme ça.”

Dans tous ceux que vous avez faits, il y en a un dont vous êtes le plus fier ?

“Je n’ai pas ça dans mon cerveau, vraiment. Quand je fais mon choix pour le bouquin de fin d’année, j’en retrouve certains que j’avais oubliés et qui me font bien rire alors qu’à l’époque… voilà. Mais je ne me dis pas que tel dessin est mon meilleur. Je fais un dessin puis je le mets dans la corbeille et je la vide. Je ne travaille pas pour la postérité. Donc, c’est marrant de voir que des dessins reviennent. C’est une chouette vie pour eux. J’ai eu le premier prix en 2013 et maintenant le troisième. Il ne me manque plus que le deuxième comme ça, je les aurai tous eus.”

C’est chaud de chaque jour parvenir à croquer l’actualité dans un dessin ?

“Oui, mais c’est aussi cool comme métier. Ce n’est pas conduire un bus toute la journée. Mais tous les jours, on ne sort pas un bon dessin. Tous les jours, l’actualité n’a pas du talent. Quand elle en a, c’est plus facile. C’est un exercice. Il faut aller à la pêche tous les jours et on n’attend pas que le poisson morde, il faut aller le chercher.”

La cavale de Jürgen Conings, c’est du pain bénit ?

“Oui mais c’est difficile. C’était un risque les premiers jours. J’ai hésité à faire un dessin sur ce sujet. Parce qu’entre le moment où on le fait et celui où il sort dans le journal, on peut retrouver Marc Van Ranst avec trois balles dans le buffet ou il a dézingué toute sa famille. C’est délicat parce qu’on ne connaît pas l’issue de cette affaire. Ça fait partie des risques du métier. On y va et on croise les doigts.”

Est-il déjà arrivé qu’à la dernière minute vous demandiez à la DH de retirer un de vos dessins ?

“Jamais, parce que ça fait partie des règles de base du métier. On se doit d’être prudent et on sait que le dessin doit sortir le lendemain."

La remise des prix aura lieu le 3 juillet à Knokke-Heist, à l'occasion de l'ouverture de l'International Cartoon Festival.