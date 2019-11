De passage une journée en Belgique pour promouvoir son nouveau one-man-show Elie Semoun et ses monstres (coécrit avec Nans Delgado et Muriel Robin), le comédien et humoriste français enchaîne les interviews et… les selfies. À cet instant, il est d’ailleurs en train de poster une photo sur son compte Instagram. "C’est un ogre, Instagram, sourit-il tout en vérifiant qu’il a tagué les bonnes personnes. Mais Instagram, j’aime bien ; je trouve ça rigolo. C’est plutôt bienveillant. Ce n’est pas comme Twitter…" Il reprend : "Twitter, j’y suis encore, mais j’ai eu tellement de haters. C’est horrible. Ça m’est arrivé d’avoir un mini-scandale parce que j’avais refusé une vidéo pour la défense des animaux. Et je me suis fait massacrer par des milliers de gens en disant que je n’aimais pas les animaux, etc. N’importe quoi ! À l’époque, ça m’avait complètement déstabilisé. Plusieurs potes, dont Gad (Elmaleh) et Jamel (Debbouze), m’avaient dit : ‘C’est 0,001 % de la population. Qu’est-ce qu’on en a à foutre ?’ Et c’est vrai qu’ils avaient raison."

(...)