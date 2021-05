Ellen DeGeneres a annoncé la fin de son émission "The Ellen DeGeneres Show".



"Aussi forte et divertissante que soit cette émission, ce n'est plus un défi. J'ai besoin de quelque chose de nouveau pour me remettre en question.", a expliqué la célèbre animatrice au Hollywood Reporter.



En juillet dernier son émission s’était retrouvée dans la tourmente. le site BuzzFeed avait publié une enquête appuyée sur des témoignages d'anciens employés de l'émission, faisant état d'un environnement de travail "toxique" au sein de l'émission "The Ellen DeGeneres Show". Une polémique qui n'a aucun lien avec cette décision selon elle: "Si j’avais dû quitter l’émission à cause de ça, je ne serais pas revenue cette saison. Donc ce n’est pas pour cette raison que j’arrête. »