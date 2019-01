Pour ajouter de la magie à cette nouvelle année, Éric Antoine invite qui le souhaite à le retrouver sur la scène de Forest National, le 19 janvier prochain. Au programme de ce rendez-vous post-fêtes de fin d’année : un best of de tous ses meilleurs sketchs et tours de magie lors duquel le magicien sera entouré de plusieurs stars du rire belges. "Je fais du local car je n’ai pas les moyens de payer une nuit d’hôtel à tout le monde ! ", plaisante Éric Antoine, qui a sélectionné ses sketchs en deux temps. "Il y a une sélection personnelle où j’ai mis des tours inédits que je n’avais peut-être joués qu’une fois à la télévision ou encore d’autres tours qui m’ont fait connaître. Je me suis rendu compte qu’entre mes quatre précédents spectacles et des années de télévision j’avais énormément de matière. Il était temps de faire un résumé festif de tout ça."

Dans Best of, il y aura donc un retour sur vos débuts. Qu’est-ce qui vous a donné envie d’être magicien ?

[...]