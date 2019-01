"Je pense qu’il est incompris, mon sosie, confie Éric Antoine dans une vidéo à voir sur dh.be. Il a une planche devant lui et si tu t’allonges sur la planche et que tu t’éloignes, tu as l’impression que mon sosie te fait voler ! C’est donc quand même un magicien mon sosie ! Il est quand même assez fort et là je vois plein de gens qui m’envoient plein de selfies avec lui et personne n’a compris qu’il fallait s’allonger avec lui sur le truc."

Et l’humoriste-illusionniste, qui jouera son spectacle BEST OF à Forest National ce 18 janvier (www.corniaudandco.com), sait de quoi il parle. "Dire que j’ai commencé ma carrière comme animateur au Musée Grévin, à Paris.. Je me souviens même d’avoir présenté la statue de Benoît Poelvoorde ! Un grand moment. Mais je ne pensais jamais que je me retrouverais moi aussi là un jour."

Depuis octobre dernier, Éric Antoine, qui est aussi juré de La France a un incroyable talent, a donc lui aussi son double de cire et profite de l’occasion pour s’adresser à ceux qui visiteront le musée : "Allongez-vous, prenez une photo et vous aurez la sensation de voler ! Voilà, merci d’avance (sourire) !"