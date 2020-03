À la suite des nombreuses critiques dont a fait l’objet son titre "Best In Me", notamment parce que chanté en partie en anglais, Tom Leeb a annoncé modifier sa chanson pour le concours Eurovision qui doit se dérouler le 16 mai à Rotterdam.

"Il y a une nouvelle version du morceau qui est un petit peu plus acoustique, c’est un nouvel arrangement" , a expliqué le fils de Michel Leeb dans une courte vidéo postée sur Twitter. Le morceau a été rebaptisé "Mon Allié". "C’est ce que je chanterai le soir de l’Eurovision, j’ai hâte de vous le faire découvrir et j’espère vraiment que ça vous plaira." Un changement de dernière minute étonnant mais qui rassurent les internautes. Verdict dans deux mois, si le coronavirus n’annule pas l’évènement d’ici là.