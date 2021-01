Je suis conscient qu’on était les premiers à arrêter et qu’on sera les derniers à reprendre " , confesse d’emblée l’artiste Fabian Le Castel au sujet de la crise sanitaire qui touche de plein fouet le secteur culturel. "Car ce qui ramène du monde et une proximité, c’est le spectacle vivant !"

L’humoriste, à la suite d’une idée d’un de ses amis, a donc décidé de se réinventer avec ce dîner-spectacle Chacun chez soi et… la dinde sera bien gardée diffusé ce 29 janvier (dernier jour ce lundi 25 janvier pour commander les repas sur chacunchezsoi.be. mais les tickets sont disponibles jusqu’au 28 janvier). Un show qui rassemble déjà l’équivalent d’un Cirque royal (plus de 1 500 places vendues) avec leur plateau-repas devant leur petit écran. "Dimitri cherchait un projet pour la jeune chambre de Mouscron, explique le comique mouscronnois de 34 ans. Et il m’a dit que ce serait cool si on faisait un dîner-spectacle où je fais mon spectacle et lui propose des repas. "