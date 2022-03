Ça fait un bien monstre de remonter sur scène et le public nous le rend bien", nous confie Fabian Le Castel, qui sera au Whalll de Bruxelles ce 30 mars avec Médisant de scène et ce jeudi soir dans le Grand Cactus sur la RTBF. "Parce qu’on sent que les gens ont envie de rire. J’ai même l’impression qu’ils rient deux fois plus! Ils étaient en manque de spectale vivant, de sortie et de rires. J’avais peur que tout ce qui se mettait en place durant le confinement et la pandémie, comme les spectacles en ligne, deviennent la norme."