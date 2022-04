Vous pouvez apprécier ses saillies textuelles et visuelles lors du télévisé Grand Cactus ou du radiophonique Cactus en matinée sur Vivacité. Fabian Le Castel n’est pas uniquement un chroniqueur pointu. Il distille d’ailleurs régulièrement sur antenne des pépites vocales lors d’envolées qui laissent pantois.

Comme tous les humoristes dignes de ce nom, rien ne vaut un spectacle en vrai comme on dit. Après avoir dû postposer plusieurs dates, le Hurlu, pour celles et ceux qui l’ignorent il est de Mouscron, a enfin pu relancer les représentations de « Médisant sur scène » où il propose au public de… fêter son anniversaire de dix ans sur les planches.

Durant le confinement et l’arrêt obligatoire de la culture (à notre grand regret), il n’a pas perdu sa voix. De Johnny Hallyday, son idole absolue, à Charles Aznavour en passant par Christophe Maé (si, si…), il fait vibrer son organe en mettant à l’honneur cette chanson française qu’il adore. Son exercice du zapping est particulièrement impressionnant car il virevolte d’un chanteur à l’autre sans fausse note et sans filet.

Outre ses passages vocaux qui représentent le cœur de son spectacle, il attaque à tout-va dans les sketches qui parcourent l’actu avec causticité. Raymond Devos et son art de jongler avec la lague française, il les tient bien.

Le public oscille entre rires francs et massifs et parfois plus étouffés car quelques vannes piquent là où ça fait mal.

Plus d’une heure et demi de rires, de sourires d’un humoriste qui se sent bien sur scène. Son spectacle tourne jusqu’à la fin de l’année. Le suivant est déjà en cours d’écriture et devrait débarquer en 2023. Sans doute dans le café-théâtre qu’il va bientôt ouvrir à… Mouscron.

Les prochaines dates : Namur à la salle Tambour (6 mai), Locmine en France (20 mai), Chooz (28 aout), Welkenraedt au centre culturel (17 septembre), La Ruche à Charleroi (21 octobre), Le Central à La Louvière (29 octobre), Le Rire en Gaume à Chiny (19 novembre).

Renseignements : www.fabianlecastel.com